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Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Edirne'de Start Aldı

Edirne'de düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 2 birincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:37
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Edirne'de Start Aldı

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Edirne'de Başladı

Türk sporcular, ilk gün yarışlarında 2 birincilik kazandı.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği iş birliği ile Edirne'de start aldı. İki gün sürecek olan organizasyonun ilk gününde, merkeze bağlı Orhaniye köyünde 10 Balkan ülkesinden 82 sporcu zamana karşı yarış kategorisinde mücadele etti.

Start Töreni

Yarışların başlangıcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi. Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Balkan Bisiklet Birliği'nde oluşan birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

İlk Gün Yarış Sonuçları

Yarışlarda, yıldızlar kategorisinde erkeklerde Ege Erülkü birinci olurken, Yunanistan'dan Nikolas Georgousakis ikinci ve Bulgaristan'dan Yordan Petrov üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Yunanistan'dan Eleni Kaskani birinci, Sırbistan'dan Starcevic Mila ikinci ve Bulgaristan'dan Darya Venkova üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde, erkeklerde Romanya'dan Ovidiu Dorcu birinci, Sırbistan'dan Ratsko Nikacevic ikinci ve Moldova'dan Dimitri Balan üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hatice Buse Ertekin birinci, Yunanistan'dan Georgis Rompotou ikinci ve Romanya'dan Ana Gheorghe üçüncü sırada yer aldı.

Büyükler kategorisinde erkeklerde, Sırbistan'dan Ognjen İlic birinci, Bulgaristan'dan Emil Stoynev ikinci ve Burak Abay üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda ise Bulgaristan'dan Gergana Stoyanova birinci, Romanya'dan Alexandra Cioclu ikinci ve Kuzey Makedonya'dan Elena Petrova üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri verildi. Şampiyona, geniş katılımlı ve güzel bir organizasyon olarak Edirne'de gerçekleştirildi.

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