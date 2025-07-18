Balkans Champion Wushu Athlete Berrin Sets Her Sights on World Championship

Balkan Şampiyonu Wushu Sporcusu Berrin Tazıcı'nın Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye şampiyonluğu kazanmasının ardından, Berrin Tazıcı, ilk kez giydiği milli formayla 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda altın madalya kazandı. 19 yaşındaki milli sporcu, hedefini dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Wushu ile Tanışması ve Başarılı Kariyeri

Devrek ilçesine bağlı Komşular köyü'nde yaşayan Berrin, çok sevdiği wushu sporuyla ilgilenen arkadaşlarını izlemeye gittiği antrenmanda, antrenör Bekir Kaya ile tanıştı. Bu tanışma, onun yaklaşık 1 yıl önce wushu sporuna yönelmesine vesile oldu ve katıldığı iki organizasyonda Türkiye şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu.

Balkan Şampiyonluğunun Ardından Hedefler Büyüyor

Berrin, Edirne'de 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda milli formayı giymenin heyecanını yaşadı. Performansıyla rakiplerini geride bırakan Berrin, sanda branşı 56 kilo büyük kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Şimdi ise çalışmalarını köyünde sürdürerek, yıl sonunda ABD'de gerçekleşecek dünya şampiyonasında zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

"Dünyanın En İyileri Arasında Olmak İstiyorum"

Berrin Tazıcı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, iki Türkiye şampiyonluğunun ardından gelen Balkan şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. "Hayallerim gerçeğe dönüştü. Her şey benim için çok güzel ilerliyor. Hedeflerimi tek tek gerçekleştiriyorum," diye ekledi.

Çalışmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor

Berrin, aynı zamanda iş yaşamına da devam ettiğini ve sporu ile iş yaşamını dengelemenin zor olduğunu ifade ederek, "Yapabileceğime inandım. İlk kez milli forma giyerek altın madalya kazandım. Kendimle gurur duyuyorum. Bir sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak," dedi.

"Yetenekli Bir Sporcu"

Antrenör Bekir Kaya, Berrin'in şampiyona için başarılı bir hazırlık süreci geçirdiğine dikkat çekerek, "İlk başladığında yetenekli bir sporcu olduğu ortadaydı. 'Şampiyon olacağım’ demişti, ve sözünü tuttu. İstikrarlı ve azimli bir sporcu, geleceği parlak," dedi. Kaya, Berrin'in yıl sonunda ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasında büyük bir başarı elde etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye şampiyonluklarının ardından ilk kez giydiği milli formayla 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası’nda altın madalya kazanan Berrin Tazıcı, şimdi hedefini dünya şampiyonluğuna çevirdi. Milli sporcu, antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının ardından ilk kez giydiği milli formayla 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası’nda altın madalya kazanan Berrin Tazıcı, şimdi hedefini dünya şampiyonluğuna çevirdi. Milli sporcu, antrenmanlarını sürdürüyor.