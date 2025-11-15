Bandırma'nın Gençleri Alanya BTRL Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Bandırmalı genç sporcular, Alanya'daki Biatle-Triatle ve LaserRun (BTRL) Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:34
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biatle-Triatle ve LaserRun (BTRL) Avrupa Şampiyonasında Bandırma'yı gururlandıran genç sporcular, memleket dönüşünde özel bir törenle karşılandı.

Coşkulu karşılama ve değerlendirme

Sporcular, Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde, İlçe Müdürü İsmail Güzsoy’un makamında düzenlenen samimi bir buluşmada ağırlandı. Toplantıda elde edilen dereceler, şampiyona süreci ve sporcuların gösterdiği azim detaylarıyla değerlendirildi.

Tören, dostane bir atmosferde devam etti ve program başarı pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Emek ve teşekkürler

Antrenör Mehmet Yıldırım, sürecin titizlikle yönetildiğini vurgulayarak, "Alanya’da 22 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda Bandırma olarak çok güzel bir başarı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müdürü İsmail Güzsoy ise sporcuları tebrik ederek, "Bandırmamızın adını uluslararası arenada duyuran gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onların azmi, gelecek nesillere ilham verecek" ifadelerini kullandı.

