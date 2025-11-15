Bandırma'nın Gençleri Alanya BTRL Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biatle-Triatle ve LaserRun (BTRL) Avrupa Şampiyonasında Bandırma'yı gururlandıran genç sporcular, memleket dönüşünde özel bir törenle karşılandı.

Coşkulu karşılama ve değerlendirme

Sporcular, Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde, İlçe Müdürü İsmail Güzsoy’un makamında düzenlenen samimi bir buluşmada ağırlandı. Toplantıda elde edilen dereceler, şampiyona süreci ve sporcuların gösterdiği azim detaylarıyla değerlendirildi.

Tören, dostane bir atmosferde devam etti ve program başarı pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Emek ve teşekkürler

Antrenör Mehmet Yıldırım, sürecin titizlikle yönetildiğini vurgulayarak, "Alanya’da 22 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda Bandırma olarak çok güzel bir başarı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müdürü İsmail Güzsoy ise sporcuları tebrik ederek, "Bandırmamızın adını uluslararası arenada duyuran gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onların azmi, gelecek nesillere ilham verecek" ifadelerini kullandı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN BİATLE-TRİATLE VE LASERRUN (BTRL) AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA BANDIRMA’YI GURURLANDIRAN GENÇ SPORCULAR, MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞLERİNİN ARDINDAN BANDIRMA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÖZEL BİR PROGRAMLA KARŞILANDI.