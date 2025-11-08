Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı

Bandırmaspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti — Trendyol 1. Lig 13. hafta

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında evinde Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel

Gürsel, alınan galibiyetin önemli olduğunu belirterek savunmadaki duruşu öne aldı. "Maça baktığımızda duruş ve savunma anlamında maç boyunca iyiydik ama ilk yarıda enerji anlamında çok iyi değildik. Yani bir türlü enerjimizi, coşkunluğumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişikliği de çok oluyor. Bugün pek alışık olmadığımız bir sıcaklık vardı. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara hava bulutlandı. O arada da biz de iyi oynadık ve o arada da golü bulduk, kazanmasını bildik. Savunma anlamında son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Bugün de bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu. Ofansif anlamda tabii ki eksikliklerimizin de ofans anlamındaki eksik oyuncularımızın da gelmesiyle daha iyi ofans anlamında yapmamız gerekenler var"

Gürsel, taraftarlara daha iyi bir takım izletmek istediklerini vurguladı.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan

Arslan, deplasmanda zor bir mücadele verdiklerini belirterek rakibin 5'li savunmasının pozisyona girmeyi zorlaştırdığını söyledi. "Açıkçası bugün istediklerimizi yapamadık. Sorumluluk benim, bu takımı hazırlayan benim. O yüzden oyuncularım ben geldiğimden beri müthiş bir özveri gösterdiler ama bugünkü maça gelecek olursak en azından rakip kadar istemezseniz maçları kazanamazsınız. Bugün maçı isteyen taraf daha çok isteyen kazandı. Oyun genelinde çok pozisyon yok ama ikili mücadelelerde biraz daha etkili olabilirdik"

Arslan, ilerleyen maçlara daha iyi hazırlanıp takımı hak ettiği yerlere taşıyacaklarını ekledi.

