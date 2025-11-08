Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Boluspor'u 1-0 yendi. Mustafa Gürsel ve Ertuğrul Arslan maç sonu değerlendirmelerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:00
Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı

Bandırmaspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti — Trendyol 1. Lig 13. hafta

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında evinde Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel

Gürsel, alınan galibiyetin önemli olduğunu belirterek savunmadaki duruşu öne aldı. "Maça baktığımızda duruş ve savunma anlamında maç boyunca iyiydik ama ilk yarıda enerji anlamında çok iyi değildik. Yani bir türlü enerjimizi, coşkunluğumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişikliği de çok oluyor. Bugün pek alışık olmadığımız bir sıcaklık vardı. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara hava bulutlandı. O arada da biz de iyi oynadık ve o arada da golü bulduk, kazanmasını bildik. Savunma anlamında son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Bugün de bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu. Ofansif anlamda tabii ki eksikliklerimizin de ofans anlamındaki eksik oyuncularımızın da gelmesiyle daha iyi ofans anlamında yapmamız gerekenler var"

Gürsel, taraftarlara daha iyi bir takım izletmek istediklerini vurguladı.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan

Arslan, deplasmanda zor bir mücadele verdiklerini belirterek rakibin 5'li savunmasının pozisyona girmeyi zorlaştırdığını söyledi. "Açıkçası bugün istediklerimizi yapamadık. Sorumluluk benim, bu takımı hazırlayan benim. O yüzden oyuncularım ben geldiğimden beri müthiş bir özveri gösterdiler ama bugünkü maça gelecek olursak en azından rakip kadar istemezseniz maçları kazanamazsınız. Bugün maçı isteyen taraf daha çok isteyen kazandı. Oyun genelinde çok pozisyon yok ama ikili mücadelelerde biraz daha etkili olabilirdik"

Arslan, ilerleyen maçlara daha iyi hazırlanıp takımı hak ettiği yerlere taşıyacaklarını ekledi.

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA GÜRSEL

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi
2
Aliağa FK 7-1 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sürprizi
3
Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-2 Çaykur Rizespor
5
Anıl Demirci: Galibiyet Fırsatlarını Değerlendiremedik | Gaziantep FK 2-2
6
Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta
7
İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00