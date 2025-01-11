Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 ile Geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi. Halim Okta, bu galibiyetin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:09
Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 ile Geçti

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK’yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, bu galibiyetin takımları için kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

3 Puanın Önemi

Okta, ''Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız ve daha iyi oyunlar ortaya koyacağız'' diyerek galibiyetin gelecekteki maçlar için umut verdiğini ifade etti.

İlk Yarı Performansı

İlk yarıda takımın istediği oyunu sahaya yansıttığını belirten Okta, ''Serdar hocamız, kaptırdığımız toplarda hemen müdahale etmemizi istedi. Oyuncularımız bunu uyguladı ve iki gol bulduk. İstediğimiz oyun tarzı buydu'' şeklinde konuştu.

İkinci Yarı Sıkıntıları

İkinci yarıda yaşanan pas hatalarından şikayet eden Halim Okta, ''İkinci yarıda çok fazla pas hatası yaptık. Sahamızda karşılamak durumunda kaldık. Arzu ettiğimiz bu değildi'' diyerek durumu değerlendirdi.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken, Halim Okta'nın açıklamaları takıma dair umut verici bir atmosfer yarattı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!
2
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
3
ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı 83-68 Mağlup Etti
4
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
5
Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu
6
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!
7
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı