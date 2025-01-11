Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 ile Geçti

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK’yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, bu galibiyetin takımları için kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

3 Puanın Önemi

Okta, ''Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Umuyorum bu moralle eksiklerimizi daha hızlı kapatacağız ve daha iyi oyunlar ortaya koyacağız'' diyerek galibiyetin gelecekteki maçlar için umut verdiğini ifade etti.

İlk Yarı Performansı

İlk yarıda takımın istediği oyunu sahaya yansıttığını belirten Okta, ''Serdar hocamız, kaptırdığımız toplarda hemen müdahale etmemizi istedi. Oyuncularımız bunu uyguladı ve iki gol bulduk. İstediğimiz oyun tarzı buydu'' şeklinde konuştu.

İkinci Yarı Sıkıntıları

İkinci yarıda yaşanan pas hatalarından şikayet eden Halim Okta, ''İkinci yarıda çok fazla pas hatası yaptık. Sahamızda karşılamak durumunda kaldık. Arzu ettiğimiz bu değildi'' diyerek durumu değerlendirdi.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken, Halim Okta'nın açıklamaları takıma dair umut verici bir atmosfer yarattı.