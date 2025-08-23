DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.026,8 1,62%

Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:40
Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor: Trendyol 1. Lig 3. Hafta

Hakimiyetle gelen farklı galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u rahat bir oyunla 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, maç boyunca hücumda etkin bir performans sergileyerek skoru erken avantajına çevirdi ve rakibine geri dönüş fırsatı tanımadı. Savunma organizasyonu ve presle oyunu kontrol eden Bandırmaspor, karşılaşmada üstünlüğünü korudu.

Bu sonuç, Bandırmaspor için ligde umut verici bir başlangıç niteliği taşırken, Adana Demirspor adına 3. haftada moral kaybı olarak kayda geçti. Maçın ayrıntıları ve takım değerlendirmeleri ilerleyen günlerde daha kapsamlı şekilde ele alınacak.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Voleybol: Türkiye, Dünya Şampiyonası'na İspanya'yı 3-0 Yenerek Başladı
2
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası — 2. Gün: Türkiye 3-0 İspanya, 8 Maçta Sonuçlar
3
Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası: Türkiye 3 Altınla Tarihi Başarı
4
Arsenal, Eberechi Eze'yi 67.5 milyon pounda Transfer Etti
5
Bundesliga: Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i 4-1 Mağlup Etti
6
Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig 3. Hafta
7
Galatasaray Kayseri'ye Geldi: Zecorner Kayserispor Maçı Yarın 21.30

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı