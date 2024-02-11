Bandırmaspor'a Manisa FK'dan taze kan transferi!

Bandırmaspor yeni transferini sosyal medya üstünden taraftarıyla paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANDIRMASPOR'UN YENİ TRANSFERİ

Ara transfer dönemi son hızıyla devam ederken Bandırmaspor sosyal medya hesabı üstünden yeni transferini paylaştı. Takım tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Marvin Gakpa transferi tamamlandı.





Orta saha pozisyonda oynayan Gakpa 59 gol atmayı başarmış. FC Lorient, Paris FC, AC Ajaccio Quevilly Rouen, FC Metz ve Manisa FK takımlarında forma terleten futbolcu bu sezon Bandırmaspor'da forma giyecek.