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Bandırmaspor'da bomba ayrılık: Onur Göçmez görevini bıraktı

Bandırmaspor ve Onur Göçmez yollarını ayırdı! İşte Bandırmaspor'da yaşanan yönetim değişikliğine ilişkin ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:41
Bandırmaspor'da bomba ayrılık: Onur Göçmez görevini bıraktı

Bandırmaspor'un Başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş As Başkanı olan Onur Göçmez, Bandırmaspor'daki görevinden istifa etti. Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Göçmez'in 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle Bandırmaspor Kulüp yönetiminden ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Onur Göçmez, Bandırmaspor Kulüp yönetiminden 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle ayrılmıştır. Göçmez, Onursal Başkan olarak desteklerine devam edecektir. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Sayın Gürel Soylu olmuştur" denildi. Göçmez'in Onursal Başkan olarak takıma olan desteğini sürdüreceği belirtilirken, yeni başkanın Gürel Soylu olduğu ifade edildi.

bandırmaspor yönetim değişikliği

Açıklamada ayrıca, Gürel Soylu liderliğindeki yönetimin, şehrin dinamikleriyle uyumlu bir şekilde tesisleşme yatırımlarını sürdüreceği ve sezon başında belirlenen sportif hedeflere ulaşmak için topyekün bir mücadele içinde olacakları ifade edildi. Şehir ve taraftarların sürekli desteği talep edilirken, Onur Göçmez ile Gürel Soylu'nun önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek gelişmeleri daha detaylı bir şekilde açıklamaları planlanıyor.

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