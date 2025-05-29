Bandırmaspor Finalde Üzüntü Yaşadı

Bandırmaspor'un Play-Off Finalindeki Hayal Kırıklığı

Teksüt Bandırmaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynadığı Trendyol 1. Lig play-off final maçını ilçede kurulan ekrandan izleyen taraftarları, alınan 3-1 mağlubiyet sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan led ekrandan maçı takip eden Bordo-beyazlı taraftarlar, Bandırmaspor'un ilk golüyle sevinç yaşarken, maçın ilerleyen dakikalarında yaşanan hayal kırıklığı, herkesi derinden etkiledi.

Taraftarların Düşünceleri

Taraftarlardan Ferhat Dizman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yine olmadı. İkinci kez bu yoldan döndük. Rakibimizi tebrik ederiz. Önümüzdeki yıl yine Süper Lig'e çıkmanın yollarına bakacağız. Güzel maçtı." dedi.

Bir diğer taraftar olan Samet Peker, takımlarının gelecek sezon Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirterek, "Şampiyonluğu kutlamak için ilk golden sonra Bursa'dan Bandırma'ya yola çıktım. Maçı arabada izledim ama nasip böyleymiş." ifadelerini kullandı.

Aralarında Aylin Ergin ile Tayyar Nalbaltoğlu da bulunan birçok taraftar, "üçüncü seferde" başarılı olacaklarına dair inançlarını dile getirdiler.

Teksüt Bandırmaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Trendyol 1. Lig play-off final maçını ilçede led ekrandan izleyen Bandırmasporlu taraftarlar, alınan 3-1 mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Teksüt Bandırmaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Trendyol 1. Lig play-off final maçını ilçede led ekrandan izleyen Bandırmasporlu taraftarlar, alınan 3-1 mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.