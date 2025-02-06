Bandırmaspor, Lois Diony ile İki Yıllık Anlaşma Sağladı

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Lois Diony ile opsiyonlu olarak 2 yıllık anlaştığını duyurdu.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lois Diony'nin kariyerinde toplam 306 maçta 74 gol ve 38 asist yaptığı belirtildi. Son olarak Fransız ekibi Angers'te forma giyen Diony, yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Bu transfer, Bandırmaspor'un forvet hattına güç katma çabalarındaki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.