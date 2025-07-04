Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Enes Cinemre ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla iki önemli transfere imza attı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki defans oyuncusu Mücahid Albayrak ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Enes Cinemre ile ise 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenmanlara başlayan bordo-beyazlı ekip, fitness çalışmaları yaparak yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Albayrak ve Cinemre’nin takıma katılması, Bandırmaspor’un ligdeki hedeflerini gerçekleştirmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mücahid Albayrak (solda) ve Enes Cinemre'yi transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mücahid Albayrak (solda) ve Enes Cinemre'yi transfer etti.