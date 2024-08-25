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Bandırmaspor ve Çorum FK Maçından Ardından Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor ve Ahlatcı Çorum FK'nın karşı karşıya geldiği maç sonrası teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:45
Bandırmaspor ve Çorum FK Maçından Ardından Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Bandırmaspor ve Çorum FK'nın Beraberliği Sonrası Değerlendirmeler

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, takımlarının gelişmekte olduğunu ifade etti.

Mustafa Gürsel: Gelişim Devam Ediyor

Gürsel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Rüzgarın maçın akışını olumsuz etkilediğini belirten Gürsel, ikinci yarıda değişiklikler yaparak galibiyeti hedeflediklerini vurguladı. "İkinci yarıda pozisyonlar bulduk, kazanabilirdik. Ligin uzun bir maraton olduğunu unutmamak gerek. Üç haftada 7 puan topladık, bu bizim için iyi bir başlangıç" dedi.

Serkan Özbalta: Mücadele İyiydi

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta ise Bandırmaspor'un maça moralli çıktığını dile getirdi. Özbalta, sezon başlangıcında istediklerini elde edemediklerini ancak enerjilerini ve oyun planlarını yansıtmaya başladıklarını ifade etti. Ayrıca, "Stadın konumu nedeniyle rüzgar oyunu biraz zorlaştırdı. İyi bir mücadele sunduk, ilk yarıda daha iyi bir performans sergiledik. Beraberlik, bu hava şartlarında her iki takım için de yeterli bir sonuç oldu" dedi. Taraftarlarına da teşekkür eden Özbalta, Sakaryaspor maçında stadyumu doldurmalarını istedi.

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