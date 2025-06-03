Baran Yıldız'ın Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a Transfer Hikayesi

Baran Yıldız'ın Yeni Başlangıcı: Newcastle United

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız, Gençlerbirliği'nin altyapısından Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer oldu. Genç futbolcu, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı kulüpte kalıcı olmayı ve A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği Yılları

Gençlerbirliği'ne 10 yaşında katıldığını ifade eden Baran, "Ortaokul zamanımda beden eğitimi öğretmenim, beni akademiye davet etti ve burada seçmelere katıldım. 2017 yılından beri Gençlerbirliği akademisindeydim." dedi.

Transfer Süreci

Transferinin hızlı geliştiğini belirten Baran, "Burada profesyonel olmayı istiyordum. Süreç çok ani oldu; menajerim Batu Kaplan ile birlikte ilerledik. Onların ilgisini çeken performansımı sürekli yükseltmeye odaklandım" şeklinde konuştu.

Aldığı Teklif ve Duyguları

Newcastle United'dan gelen teklifi duyduğunda, "Başta inanamadım. Böyle bir şey beklemiyordum. Hayalim, Süper Lig'de oynamaktı ama direkt Premier Lig'e geçiş yaptım," ifadesini kullandı.

Uyum Süreci ve Deneyimler

İngiltere'deki ilk dört ayının zorlu geçtiğini kabul eden Baran, "Dünyanın en yüksek tempolu ligine geçiş yapıyordum. Başta zorlandım ama antrenörlerimin desteğiyle uyum sürecini aştım" dedi. Ancak dil konusunda zorluk yaşadığını da ekledi.

İdol Olarak Sandro Tonali

Sandro Tonali'yi idol olarak gördüğünü belirten Baran, Kevin De Bruyne, Martin Odegaard ve Bruno Fernandes gibi oyuncuları da beğendiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nin Önemi

Baran, "Gençlerbirliği'nde karakterli olmayı öğrendim. Bu kulüp benim için çok önemli. Süper Lig'e döndükleri için mutluyum," ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Baran Yıldız, "Yeni hedefim Newcastle'da kalıcı olmak. A takımda sahaya çıkmak ve milli takım formasını giymek en büyük hayalim." dedi. Genç futbolcu, Newcastle'daki deneyimlerini ve hedeflerini kararlılıkla sürdürüyor.

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği altyapısından Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olan orta saha oyuncusu Baran Yıldız (solda), "Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a uzanan yolculuğuna" ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği altyapısından Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olan orta saha oyuncusu Baran Yıldız (solda), "Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a uzanan yolculuğuna" ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.