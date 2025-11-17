Barcelona, 22 Kasım'da Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu Ağırlayacak

Yenileme tamamlandı; ilk resmi maç ligin 13. haftasında

La Liga takımlarından Barcelona, Limak İnşaat tarafından yürütülen iki yıllık kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Spotify Camp Nou'ya dönüşünü taraftara açık yapılan antrenmanla gerçekleştirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, stadyumda oynanacak ilk resmi müsabakanın ligin 13. haftasına denk gelen 22 Kasım'da Athletic Bilbao karşısında oynanmasının planlandığı bildirildi.

Duyuruda yer alan notta "Dönüşü hayal etmiştik. İşte eve döndük" ifadesine yer verildi ve stadyum için yerel makamlarca 45 bin 401 kişilik kapasite onayının alındığı vurgulandı.

Barcelona Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi bağlamında ise gerekli şartların sağlanması halinde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmanın Spotify Camp Nou'da düzenlenebilmesi için UEFA ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

