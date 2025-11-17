Barcelona, 22 Kasım'da Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu Ağırlayacak

Barcelona, yenileme sonrası Spotify Camp Nou'daki ilk resmi maçını 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynayacak; stadyum kapasitesi 45 bin 401 olarak onaylandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:18
Barcelona, 22 Kasım'da Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu Ağırlayacak

Barcelona, 22 Kasım'da Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu Ağırlayacak

Yenileme tamamlandı; ilk resmi maç ligin 13. haftasında

La Liga takımlarından Barcelona, Limak İnşaat tarafından yürütülen iki yıllık kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Spotify Camp Nou'ya dönüşünü taraftara açık yapılan antrenmanla gerçekleştirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, stadyumda oynanacak ilk resmi müsabakanın ligin 13. haftasına denk gelen 22 Kasım'da Athletic Bilbao karşısında oynanmasının planlandığı bildirildi.

Duyuruda yer alan notta "Dönüşü hayal etmiştik. İşte eve döndük" ifadesine yer verildi ve stadyum için yerel makamlarca 45 bin 401 kişilik kapasite onayının alındığı vurgulandı.

Barcelona Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi bağlamında ise gerekli şartların sağlanması halinde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmanın Spotify Camp Nou'da düzenlenebilmesi için UEFA ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

İSPANYOL EKİBİ BARCELONA, YENİLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI SPOTİFY CAMP NOU'YA ATHLETİC BİLBAO...

İSPANYOL EKİBİ BARCELONA, YENİLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI SPOTİFY CAMP NOU'YA ATHLETİC BİLBAO MAÇIYLA DÖNÜYOR

İSPANYOL EKİBİ BARCELONA, YENİLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI SPOTİFY CAMP NOU'YA ATHLETİC BİLBAO...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları Devam Ediyor
2
Göztepe iç sahada göz dolduruyor: 5 maçta 3 galibiyet, sadece 1 gol
3
Galatasaray 1-0 Liverpool (İlk Yarı) — Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom Önde
4
Gürcistan-Türkiye maçında öncelikli bilet satışları başladı — Misafir tribün 1000 lira
5
Baba Hakkı Anısına Tören Düzenlendi
6
Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor İlk Yarıda Beraberlik Söz Konusu
7
Marmaris MIYC Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları Sona Erdi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler