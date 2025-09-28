Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 Yenerek LaLiga'da Liderliğe Yükseldi

Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek zirveye çıktı
LaLiga 7. hafta mücadelesinde Katalan ekibi önemli bir üç puan aldı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasında sahasında oynayan Barcelona, geriye düştüğü karşılaşmada Real Sociedad'ı 2-1 yendi.
Karşılaşmada ev sahibi ekip, 31. dakikada Alvaro Odriozola'nın golüne karşılık 43. dakikada Jules Kounde ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren taraf Barcelona oldu; 59. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 2-1'e gelen Katalan temsilcisi, kalan bölümde skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu galibiyetle Barcelona puanını 19'a çıkararak liderlik koltuğuna otururken, konuk ekip Real Sociedad ise 5 puanda kaldı.