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Barcelona, Villarreal'i 5-1 Geçti

Barcelona, La Liga'da Villarreal'i 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü, ancak Ter Stegen sakatlık geçirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 23:12
Barcelona, Villarreal'i 5-1 Geçti

Barcelona'dan Zorlu Deplasman Zaferi

İspanyol futbolunun en üst liglerinden biri olan La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, Villarreal karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Maçın Ayrıntıları

Katalan ekibinin gollerini Robert Lewandowski (20, 35. dakikalar) ve Pablo Torre (58. dakika) yanı sıra Raphinha (74, 83. dakikalar) kaydetti. Ev sahibi Villarreal, tek golünü ise Ayoze Perez'le 38. dakikada buldu.

Ter Stegen'in Sakatlığı

Maç esnasında Barcelona'nın Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, ilk yarının uzatma anlarında yüksekten düşerek sağ dizinden sakatlandı. Barcelona Kulübü, Ter Stegen'in durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak İspanyol basını, kalecinin diz yan bağlarının kopmuş olabileceğini ve sezonu kapatmış olabileceğini öne sürdü.

Lig Durumu

Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da şu ana kadar oynadığı tüm maçları kazanarak liderliğini sürdürdü ve elde ettiği 18 puanla birinci sırada yer aldı. Villarreal ise 11 puanla 5. sırada konumlandı. Ligin ikinci sırasında ise 14 puanla Real Madrid bulunuyor.

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