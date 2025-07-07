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Başakşehir, 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları İçin Avusturya'da Kamp Yapıyor

Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa girdi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 19:06
Başakşehir, 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları İçin Avusturya'da Kamp Yapıyor

B aşakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyüne ulaştı. 30 Haziran'da İstanbul'da başlayan hazırlık çalışmalarına, 17 Temmuz'a kadar Avusturya'da devam edecek.

İstanbul'dan uçakla Salzburg Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli kafile, buradan kara yoluyla konaklayacakları otele geçti. Seefeld'deki ilk antrenmanlarını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecekler.

B aşakşehir, kamp süresince toplamda 3 hazırlık maçı oynayacak. 9 Temmuz'da Braunschweig ile, 13 Temmuz'da ise Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. 17 Temmuz'daki üçüncü hazırlık müsabakasının detayları ise daha sonra netleşecek.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld Köyü'ne ulaştı. Kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld Köyü'ne ulaştı. Kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

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