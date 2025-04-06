Başakşehir, AA'nın 105. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Başakşehir Futbol Kulübü'nden Anlamlı Kutlama

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle kutladı. Bu anlamlı gün, kulüp ve ajans arasındaki güçlü bağları bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğin Detayları

Etkinlikte, Başakşehir futbol takımı oyuncuları ve yönetimi, Anadolu Ajansı’nın geçmişi ve geleceği hakkında düşüncelerini paylaşarak, ajansın Türk medya tarihindeki önemine vurgu yaptılar.

Futbolda ve Medyada Dayanışma

Bölgenin ve ülkenin önemli spor temsilcilerinden biri olan Başakşehir, Anadolu Ajansı ile güçlü işbirlikleri sürdürmeyi hedefliyor. Bu tür etkinlikler, spor ve medya arasındaki sinerjiyi artırarak topluma örnek teşkil ediyor.