Başakşehir, Avrupa Kupalarında 55. Maçına Çıkıyor

Turuncu-lacivertli RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımına konuk olacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 55. karşılaşmasını gerçekleştirecek. Daha önce oynadığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Çağdaş Atan ile Başarı Yolu

Çağdaş Atan yönetimindeki ekip, Avrupa'daki ilk dört maçını kazanarak dikkat çekti. Bu karşılaşmalarda tam 13 gol atarken yalnızca 1 gol kalesinde gördü. La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda ise 4-0 yenen Başakşehir, ardından Iberia Tiflis karşısında iki maçta toplam 3-0'lık bir üstünlük kurdu.

Deplasman İstatistikleri

Bu mücadeleyle birlikte Başakşehir, Avrupa kupalarında 28. deplasman maçına çıkacak. Şu ana kadar rakip sahada 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı Golcüler

RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu, Trabzonspor'da kariyerine devam eden Edin Visca. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa'da toplamda 14 gol sevinci yaşarken, onu Stefano Okaka ve Danijel Aleksic takip ediyor.

Avrupa Kupalarındaki İlkler

Başakşehir, 2015-2016 sezonunda Avrupa'da ilk kez mücadele etti. O dönemdeki en büyük başarısı, 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak oldu. İlk galibiyetini, Manchester United karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalarak önemli bir başlangıç yapmıştı. Bu sezon, yeni hedeflerle Avrupa yolculuğuna devam ediyor.