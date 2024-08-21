Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Başakşehir Avrupa Kupalarında 55. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle karşılaşıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:19
Başakşehir Avrupa Kupalarında 55. Maçına Çıkıyor

Başakşehir, Avrupa Kupalarında 55. Maçına Çıkıyor

Turuncu-lacivertli RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımına konuk olacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 55. karşılaşmasını gerçekleştirecek. Daha önce oynadığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Çağdaş Atan ile Başarı Yolu

Çağdaş Atan yönetimindeki ekip, Avrupa'daki ilk dört maçını kazanarak dikkat çekti. Bu karşılaşmalarda tam 13 gol atarken yalnızca 1 gol kalesinde gördü. La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda ise 4-0 yenen Başakşehir, ardından Iberia Tiflis karşısında iki maçta toplam 3-0'lık bir üstünlük kurdu.

Deplasman İstatistikleri

Bu mücadeleyle birlikte Başakşehir, Avrupa kupalarında 28. deplasman maçına çıkacak. Şu ana kadar rakip sahada 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı Golcüler

RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu, Trabzonspor'da kariyerine devam eden Edin Visca. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa'da toplamda 14 gol sevinci yaşarken, onu Stefano Okaka ve Danijel Aleksic takip ediyor.

Avrupa Kupalarındaki İlkler

Başakşehir, 2015-2016 sezonunda Avrupa'da ilk kez mücadele etti. O dönemdeki en büyük başarısı, 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak oldu. İlk galibiyetini, Manchester United karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalarak önemli bir başlangıç yapmıştı. Bu sezon, yeni hedeflerle Avrupa yolculuğuna devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı