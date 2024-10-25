Başakşehir Avrupa Kupalarında İkinci Kez 4 Farklı Yenildi

Başakşehir İkinci Kez 4 Farkla Yenildi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya'nın Celje takımına 5-1 mağlup olmasının ardından, tarihinde Avrupa kupalarında ikinci kez 4 farklı yenilgi ile sahayı terk etti.

Önceki Maçında 4-0 Yenilmişti

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı kaybını 2019-2020 sezonunda oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Roma'ya karşı 4-0'lık sonuçla yaşamıştı. Celje karşısındaki bu yenilgi ile birlikte, ikinci kez 4 farkla mağlup olarak sahadan ayrıldılar.

Dimitris Pelkas'ın Tek Golü

Başakşehir, Slovenya deplasmanında yalnızca Dimitris Pelkas'ın attığı golle boy gösterdi.

Son 4 Maçta Galibiyet Yok

Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken Başakşehir, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyerek, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kalesinde ise 9 gol gördü. Süper Lig'de Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor'a ise 1-0 yenilmişti.

Yenilgi Sayısı Galibiyeti Geçti

58. Avrupa kupası maçına çıkan Başakşehir, bu mücadeleyle birlikte toplam 23 yenilgi almış oldu. Maç öncesi 22 galibiyeti bulunan turuncu-lacivertlilerin yenilgi sayısı galibiyetleri geçti.

Çağdaş Atan Döneminde İlk 5 Gol Yeme

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon 4. haftasında göreve gelmesinin ardından ilk kez bir maçta 5 gol kalesinde gördü. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi’nde toplam 55 maçta mücadele eden Başakşehir, bu sezon itibarıyla ikinci 4 farklı yenilgisini de yaşamış oldu; önceki mağlubiyet ise Fenerbahçe karşısında 4-0 şeklindeydi.