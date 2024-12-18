Başakşehir, Cercle Brugge ile Play-Off Bileti İçin Mücadele Verecek

Rams Başakşehir, Cercle Brugge Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle karşılaşacak olan RAMS Başakşehir'de, teknik direktör Çağdaş Atan, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Play-Off Bileti İçin Mücadele

Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında oyuncu Miguel Crespo ile birlikte yer alan Atan, yarın kazanmaları durumunda play-off’a kalacaklarını belirtti. Atan; "Geçen haftaki tamam mı devam mı Heidenheim maçından sonra, bir tane daha tamam mı devam mı maçı oynayacağız" diyerek sözlerine başladı.

Atan, kazanarak ilk 24’ten play-off’a kalmayı garanti altına almak istediklerini vurguladı. "Bunu daha önce garantileyebilirdik ama finale getirmek en büyük amacımızdı, bence iyi yoldayız. Üç tane çok iyi maç oynadık" diyerek takımlarının performansı hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncularına Güvendiğini Belirtti

Atan, play-off’a kalmaları halinde takımına olan güvenini dile getirirken, "Oyuncularıma söylediğim tek şey var, benim oyuncularımla ilgili hayallerim çok büyük" dedi. Sözlerine devam eden Atan, "Yarın çok önemli bir final maçı oynayacağız. Tüm maçlarımız final gibi oldu" ifadesini kullandı.

Cercle Brugge Hakkında Yorumlar

Cercle Brugge’ün teknik direktör değişiminin hatırlatılması üzerine Atan, "Son iki maçına yeni hocalarıyla çıktılar. Oyun planlarında büyük farklılıklar görmüyoruz, aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

Sakatlık Durumu

Atan, takımda sakat olan oyuncularla ilgili olarak da bilgi verdi. "Onur ve Muhammed bugün antrenmana çıkacak, oynayacak gibi gözüküyorlar. Figueiredo döndü, Keny’de bir problem var. Yarın hiçbir mazeretimiz yok, elimizde olan 17-18 oyuncuyla burada güçlü bir oyun oynayıp son 24 biletini almak istiyoruz" dedi.

Diğer yandan, Miguel Crespo da yarınki maç için hazır olduklarını belirterek; "En önemlisi buraya kazanmak için geldik, bunu istiyoruz ve yarın bunun için oynayacağız" dedi. Crespo, karşılaşmanın her iki takım için de tüm zorlukları bünyesinde barındıracağını ekledi.