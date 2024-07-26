Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Başakşehir'den Tarihi Zafer: La Fiorita 6-1'la Mağlup Edildi

RAMS Başakşehir, La Fiorita karşısında net bir galibiyet aldı. Başkan Gümüşdağ, Avrupa hedeflerini ve transfer süreçlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:04
Başakşehir'den Tarihi Zafer: La Fiorita 6-1'la Mağlup Edildi

RAMS Başakşehir, Avrupa'da İddialı

Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Maç sonrası Başkan Göksel Gümüşdağ, takımın Avrupa'daki hedeflerini vurguladı.

Gümüşdağ: "Başakşehir’in DNA’sında Avrupa Var"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Gümüşdağ, "San Marino takımıyla oynadığımız bu mücadelede sonuçtan dolayı oldukça memnunuz. Bu, 51. Avrupa maçımız ve aldığımız 6-1'lik galibiyet çok özel. En farklı galibiyetimiz 4-0'dı, 6-1 ile yeni bir rekor yakalayabilirdik. Takımı ve teknik kadroyu tebrik ediyorum. Henüz rövanşımız var ve hedefimiz daha da ileri gitmek," dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Başkan Gümüşdağ, transfer sürecinde 3-4 bölgeye takviye yapacaklarını belirtti: "Hocamızın raporları doğrultusunda çalışıyoruz. Transfer dönemi hala devam ediyor ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hocamızın istediği ve bütçemize uygun oyuncuları takıma katmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti

Maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğunu hatırlatan Gümüşdağ, "Cumhurbaşkanımızın bu maça gelmesi bizi onurlandırdı. Kendisi soyunma odasına inip, hem hocamıza hem de oyuncularımıza kutlama yaptı. Bu, oldukça katılımcı bir atmosfer yarattı. Bu maçlar bizim için milli maç havasında geçirildi," şeklinde konuştu.

Yeni TFF Yönetimine Mesaj

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkan değişikliğine de değinen Gümüşdağ, "Yeni federasyonu tebrik ettik. Kahvenin Türk futbolu adına güzel şeyler yapmasını diliyoruz. Biz de her zaman destek vermeye hazırız," diyerek sözlerini sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Akaryakıta gece yarısı indirim geliyor! Depoları fullemenin tam zamanı!

Steam'de en çok satanlarda zirve değişti! O oyun efsane dönüş yaptı!

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu