Başakşehir'den Tarihi Zafer: La Fiorita 6-1'la Mağlup Edildi

RAMS Başakşehir, Avrupa'da İddialı

Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Maç sonrası Başkan Göksel Gümüşdağ, takımın Avrupa'daki hedeflerini vurguladı.

Gümüşdağ: "Başakşehir’in DNA’sında Avrupa Var"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Gümüşdağ, "San Marino takımıyla oynadığımız bu mücadelede sonuçtan dolayı oldukça memnunuz. Bu, 51. Avrupa maçımız ve aldığımız 6-1'lik galibiyet çok özel. En farklı galibiyetimiz 4-0'dı, 6-1 ile yeni bir rekor yakalayabilirdik. Takımı ve teknik kadroyu tebrik ediyorum. Henüz rövanşımız var ve hedefimiz daha da ileri gitmek," dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Başkan Gümüşdağ, transfer sürecinde 3-4 bölgeye takviye yapacaklarını belirtti: "Hocamızın raporları doğrultusunda çalışıyoruz. Transfer dönemi hala devam ediyor ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hocamızın istediği ve bütçemize uygun oyuncuları takıma katmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti

Maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğunu hatırlatan Gümüşdağ, "Cumhurbaşkanımızın bu maça gelmesi bizi onurlandırdı. Kendisi soyunma odasına inip, hem hocamıza hem de oyuncularımıza kutlama yaptı. Bu, oldukça katılımcı bir atmosfer yarattı. Bu maçlar bizim için milli maç havasında geçirildi," şeklinde konuştu.

Yeni TFF Yönetimine Mesaj

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkan değişikliğine de değinen Gümüşdağ, "Yeni federasyonu tebrik ettik. Kahvenin Türk futbolu adına güzel şeyler yapmasını diliyoruz. Biz de her zaman destek vermeye hazırız," diyerek sözlerini sonlandırdı.