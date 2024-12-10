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Başakşehir-Heidenheim Maçını İtalyan Hakem Marco Guida Yönetecek

Başakşehir, 12 Aralık'ta Heidenheim ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Maçın hakemliğini Marco Guida yapacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:53
Başakşehir-Heidenheim Maçını İtalyan Hakem Marco Guida Yönetecek

Başakşehir, Heidenheim ile 12 Aralık'ta Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir, 12 Aralık Perşembe günü Heidenheim ile sahasında karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

Maç Detayları

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan bu mücadelede, hakem Marco Guida'nın bir yardımcı hakemi Davide Imperiale olurken, diğer yardımcı hakemin kimliği henüz açıklanmadı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Gianluca Manganiello olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, Daniele Paterna AVAR hakemi olarak görev alacak. UEFA, VAR koltuğunda oturacak hakemi henüz duyurmadı.

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