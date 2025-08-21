DOLAR
40,93 0%
EURO
47,61 0,26%
ALTIN
4.393,71 0,26%
BITCOIN
4.602.551,5 1,69%

Başakşehir Konferans Ligi'nde Craiova'ya 2-1 Yenildi

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:46
Başakşehir Konferans Ligi'nde Craiova'ya 2-1 Yenildi

Başakşehir Konferans Ligi'nde Craiova'ya 2-1 Yenildi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, evinde konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Öne Çıkanlar

50. dakika: Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

56. dakika: Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Berat Özdemir, sol çaprazdaki Brnic'e aktardı; vuruş üstten auta çıktı.

61. dakika: Universitatea Craiova skoru 2-0 yaptı. Romanchuk'un kendi yarı sahasından kullandığı taçta savunma arkasına sarkan Mora, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

65. dakika: Bancu'nun pasında Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

67. dakika: Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.

87. dakika: Başakşehir farkı 1'e indirdi. Brnic'in sol kanattan açtığı ortada Ebosele, ceza sahasının sağ kanadında topla buluştu. Ebosele, Bancu'yu geçerek sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşla skoru 1-2'ye getirdi.

Sonuç: Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere — UEFA Konferans Ligi Play-off
2
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda Samsunspor'u 2-1 Yendi
3
Samsunspor Taraftarları UEFA Avrupa Ligi Heyecanını Samsun'da Dev Ekranda Yaşadı
4
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 berabere kaldı | UEFA Konferans Ligi play-off
6
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off İlk Maçında Panathinaikos'a 2-1 Yenildi
7
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım