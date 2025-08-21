Başakşehir Konferans Ligi'nde Craiova'ya 2-1 Yenildi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, evinde konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Öne Çıkanlar

50. dakika: Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

56. dakika: Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Berat Özdemir, sol çaprazdaki Brnic'e aktardı; vuruş üstten auta çıktı.

61. dakika: Universitatea Craiova skoru 2-0 yaptı. Romanchuk'un kendi yarı sahasından kullandığı taçta savunma arkasına sarkan Mora, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

65. dakika: Bancu'nun pasında Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

67. dakika: Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.

87. dakika: Başakşehir farkı 1'e indirdi. Brnic'in sol kanattan açtığı ortada Ebosele, ceza sahasının sağ kanadında topla buluştu. Ebosele, Bancu'yu geçerek sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşla skoru 1-2'ye getirdi.

Sonuç: Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.