Başakşehir Konferans Ligi'nde Craiova'ya 2-1 Yenildi
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, evinde konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Öne Çıkanlar
50. dakika: Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
56. dakika: Sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Berat Özdemir, sol çaprazdaki Brnic'e aktardı; vuruş üstten auta çıktı.
61. dakika: Universitatea Craiova skoru 2-0 yaptı. Romanchuk'un kendi yarı sahasından kullandığı taçta savunma arkasına sarkan Mora, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.
65. dakika: Bancu'nun pasında Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.
67. dakika: Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.
87. dakika: Başakşehir farkı 1'e indirdi. Brnic'in sol kanattan açtığı ortada Ebosele, ceza sahasının sağ kanadında topla buluştu. Ebosele, Bancu'yu geçerek sağ çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşla skoru 1-2'ye getirdi.
Sonuç: Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.