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Başakşehir, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Başakşehir, Konyaspor ile Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Mücadele yarın Konya'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:13
Başakşehir, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Başakşehir, Konyaspor ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Bu mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Başakşehir'in Performansı

Süper Lig'deki 9 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden RAMS Başakşehir, toplamda 15 puan topladı.

Konyaspor'daki Değişiklikler

Konyaspor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı atadı. Konyaspor, oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 11 puana sahip.

Sakatlık Güncellemeleri

RAMS Başakşehir'de sakatlığını atlatan Serdar Gürler'in, bu mücadelede kadroda yer alması bekleniyor.

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