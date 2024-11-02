Başakşehir, Konyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Başakşehir, Konyaspor ile Karşılaşıyor
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Bu mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.
Başakşehir'in Performansı
Süper Lig'deki 9 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden RAMS Başakşehir, toplamda 15 puan topladı.
Konyaspor'daki Değişiklikler
Konyaspor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı atadı. Konyaspor, oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 11 puana sahip.
Sakatlık Güncellemeleri
RAMS Başakşehir'de sakatlığını atlatan Serdar Gürler'in, bu mücadelede kadroda yer alması bekleniyor.