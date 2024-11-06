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Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, yarın Kopenhag ile oynayacakları maçı önemsiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:53
Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yarın oynanacak olan Kopenhag maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Atan, Avrupa’da ve ligdeki kötü gidişata son vermek için iyi bir sonuç hedeflediklerini söyledi.

Kötü Dönemden Çıkmak İçin Mücadele

Parken Stadı’ndaki basın toplantısında Jerome Opoku ile birlikte açıklamalarda bulunan Atan, takımın kötü bir dönem geçirdiğini belirtti. Atan, "Bu dönem bir süre devam etti. Hak ederek kaybettiğimiz ya da hakkımızın yendiği maçlar oldu. Celje maçı bizi çok etkiledi ve hazırlıksız yakalandığımız bir mağlubiyet yaşadık ama tekrar toparlanmayı başaracağız," ifadelerini kullandı.

Avrupa Hedefleri ve Kopenhag Analizi

Atan, "Avrupa için hayallerimiz devam ediyor. Hedefimiz, en azından play-off oynayacak puan barajını yakalamak. Kopenhag, en güçlü rakiplerden birisi. Agresif bir oyun anlayışları var, topu biz talep edeceğiz," dedi.

Takımda Değişiklikler ve Güçlü Vurum

Atan, mevcut kadroyu güçlendirmek istediklerini belirtti ve belirli bölgelere yeni oyuncular katmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, takımın geçen yıl en az gol yiyen takımlardan biri olduğunu hatırlatarak bu durumu yeniden sağlamak istediklerini dile getirdi.

Kopenhag’ın Sahasındaki Başarılar

Kopenhag'ın Türk takımlarıyla oynamış olduğu beş maçı kazandığını anımsatan Atan, "Bu bölgenin takımları sert ve farklı oyun tarzına sahip. Biz de buna uygun bir şekilde yanıt vermeliyiz," dedi.

Kemen’in Durumu

Atan, Kemen’in sakatlığı nedeniyle Danimarka’ya götürülmediğini ve Beşiktaş maçına yetiştirmek için çalışıldığını açıkladı.

Jerome Opoku’dan Maça Dair Yorumlar

Jerome Opoku, "Kolay bir maç olmayacak. Zor bir mücadele bekliyoruz ama yine de her zaman olduğu gibi galibiyet için sahada olacağız," dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak RAMS...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan (solda), Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Jerome Opoku (sağda) ile katıldı. Atan, burada açıklamada bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak RAMS...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan (solda), Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Jerome Opoku (sağda) ile katıldı. Atan, burada açıklamada bulundu.

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