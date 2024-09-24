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Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Başakşehir, Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:13
Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde 27 Eylül Cuma günü Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki takım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmaları ile devam etti.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

İdmanın sonunda ise oyuncular çift kale maç yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilmesi planlanan antrenmanla Sivasspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

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