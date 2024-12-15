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Başakşehir Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi: İki Maçlık Puan Serisi Sondan Sonra

Başakşehir, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak Süper Lig'deki 2 maçlık puan serisini sonlandırdı. Piatek, gol krallığında zirveye yerleşti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:18
Başakşehir Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 Yenildi: İki Maçlık Puan Serisi Sondan Sonra

Başakşehir, Fenerbahçe Karşısında 3-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında 3-1'lik sonuçla puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte, ligde üst üste iki maçta Göztepe ve Atakaş Hatayspor karşısında elde ettiği galibiyetlerin ardından puan kaybetmiş oldu.

Maçın Detayları

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde hafta içi Heidenheim’ı yenmiş olsa da, Kadıköy'deki mücadelede 22 puanda kalarak sezonun 5. yenilgisini almış oldu. Turuncu-lacivertli ekipte, tek golü Krzysztof Piatek kaydetti.

Maçta 10 Kişi Kaldılar

Mücadelenin 45+1. dakikasında RAMS Başakşehir stoperi Ousseynou Ba, Dzeko ile yaşadığı gerilim sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Ozan Ergün, VAR kontrolünün ardından sahaya gelerek pozisyonu izledi ve Ba'ya kartını gösterdi.

Piatek Gol Krallığında Zirveye Çıktı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Fenerbahçe'ye attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 10'a çıkararak gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Piatek, 9'ar golü bulunan Dzeko, Immobile ve Banza'yı geride bıraktı.

Gelecek Hedefler

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında 19 Aralık Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaşacak.

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