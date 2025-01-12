Başakşehir, Süper Lig'de İlk İç Saha Yenilgisini Galatasaray'a Karşı Aldı

Başakşehir, Galatasaray'a 2-1 yenilerek bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini yaşadı. Piatek'in tek golü yeterli olmadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:46
Başakşehir, Süper Lig'de İlk İç Saha Yenilgisini Galatasaray'a Karşı Aldı

Başakşehir, Galatasaray'a 2-1 yenilerek iç sahada ilk kez mağlup oldu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli ekip, maç sonunda 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada attığı golle öne geçtiği maçta, Başakşehir'in tek sayısını 53. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti. Ancak Galatasaray, 59. dakikada tekrar öne geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir'in iç saha istatistikleri

Bu sonuçla, Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 26 puanda kalırken; lider Galatasaray 50 puana ulaştı. Bu sezon, ev sahibi takımın iç sahada oynadığı 9 maçta; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet yaşanmıştı.

Galatasaray'a karşı galibiyet özlemi sürüyor

RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertlilerin, Galatasaray'a karşı iç sahada son galibiyeti 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla gerçekleşmişti.

Piatek'in golcü formu ve cezası

Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 13. golünü atarak dikkatleri üzerine çekti. Piatek, ligin yanı sıra UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda da toplamda 10 gol kaydetti. Ancak 74. dakikada gördüğü sarı kart sonucunda, ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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