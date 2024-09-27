Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi

Başakşehir, Sivasspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, RAMS Başakşehir takımı deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yenerek önemli bir zafer elde etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Polisin Yası

Atan, basın toplantısına İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı anarak başladı. Yılmaz’ın ailesine başsağlığı dileyen Atan, "Umarım bu terör sorununa verdiğimiz son şehit olur," sözlerine yer verdi.

Maçın Değerlendirmesi

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atan, ilk 15 dakikada çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Ancak, bazı pozisyonları değerlendiremediklerini vurguladı. "Oyuncularım, öz güven ve kibir arasında ince bir çizgide yürüyor. Ben her zaman onlara öz güven tarafında kalmalarını söylerim," dedi.

İlk yarıda hak ettikleri golü bulduklarını ifade eden Atan, ikinci yarıya da hızlı ve etkili bir başlangıç yaptıklarını ekledi. Ancak, oyuncularından beklentilerinin karşılanmaması sonrasında, oyunun stresli bir hale geldiğini belirtti. "2-0'dan sonra Sivasspor’un oyuna daha çok dahil olduğunu gördük; bu nedenle maçın son bölümlerinde zorlandık," diyerek, takımının savunma başarısına vurgu yaptı.

Gelecek Maç Üzerine

Atan, ligde ve Avrupa'daki performanslarının iyi gittiğini belirtirken, kendi liglerinde 13 puanla Fenerbahçe ve Beşiktaş’la birlikte üçüncülükte olduklarını vurguladı. UEFA Konferans Ligi’nde Rapid Wien ile oynayacakları kritik maça dikkat çeken Atan, "Bu çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Sahamızda bu maçı alnımızın akıyla geçmek istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.