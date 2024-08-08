Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan'da Galip Geldi

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaştı.

Maçın Özeti

Karşılaşma, 4 Ağustos 2023 tarihinde Tiflis'te yapılırken, Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Gol Anı

Maçın heyecan dolu anları arasında, 83. dakikada Iberia'nın Mamatsashvili, ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Ancak top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Ardından Cheickne, kaleci Muhammed’in üzerine doğru vuruş yapmasına rağmen ikinci bir gol şansı elde edemedi.

87. dakikada ise Başakşehir, Davidson'un Kemen'in pasıyla hızlı bir atak geliştirdi. Davidson, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 0-1 oldu.

Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi, ve rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek.