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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile Berabere Kaldı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:55
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Maç Sonucu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla 0-0 berabere kalarak önemli bir deplasmandan puan çıkaramadı.

İlk Yarıda Fırsatlar Kaçtı

Maçın 59. dakikasında St. Patrick's Athletic gole çok yaklaştı. Sağ kanatta çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Ancak top yan direkten geri geldi ve Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

İkinci Yarıda Gelişmeler

83. dakikada, Başakşehir atağında Pelkas'ın indirdiği topla buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden kaleye çok sert bir şut çekti. Ancak meşin yuvarlak, yandan dışarıya gitti.

Hakem Sakatlandı

Karşılaşmanın 72. dakikasında orta hakem Mohammed Al-Emara, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kalan bölümde Al-Emara'nın yerine dördüncü hakem Peiman Simani sahaya çıkarak karşılaşmayı yönetti.

Sonuç olarak, karşılaşma 0-0 sona erdi ve her iki takım da puanlarını paylaşmış oldu.

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