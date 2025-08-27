DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,16%
ALTIN
4.480,28 -0,17%
BITCOIN
4.610.747,18 -0,91%

Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında yarın Universitatea Craiova'ya konuk oluyor; hazırlıklar Çağdaş Atan yönetiminde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:22
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam

Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşı öncesi son idman

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak. Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ion Oblemenco Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu. Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı.

İdmanın taktik çalışmayla tamamlandığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir, yarın saat 20.30'da Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak İstanbul Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını maçın oynanacağı Ion Oblemenco Stadyumu’nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla...

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor Göztepe Deplasmanına Hazırlanıyor
2
Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi
4
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 89-47 Slovakya ile Yarı Finalde
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam
6
UEFA Konferans Ligi: Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir rövanşı öncesi Radoi'den uyarı
7
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi