Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam

Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşı öncesi son idman

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak. Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ion Oblemenco Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu. Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı.

İdmanın taktik çalışmayla tamamlandığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir, yarın saat 20.30'da Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

