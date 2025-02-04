Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Maç Özeti

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkartırken, Çorum FK henüz puan alamadı.

Maçın Kilit Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte, 3. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Laye'nin hatalı geri pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Ahmet Said Kıvanç'ı çalımlayarak boş kaleye topu gönderdi. Bu golle durum 1-0 oldu.

Başakşehir, 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Lima'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Figueiredo, ceza sahasına girerek aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Ahlatcı Çorum FK, 39. dakikada bir gol buldu. Ceza yayı içinden kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mustafa Emre Yalçınkaya, barajın altından topu ağlara göndermeyi başardı: 2-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda RAMS Başakşehir, 49. dakikada üçüncü golünü kaydetti. Yusuf Sarı'nın kornerinde hamle yapan Hamza Güreler, kafa vuruşuyla skoru 3-1'e taşıdı.

Maçın sonlarına doğru, 90+2. dakikada Piatek'in pasında Figueiredo, penaltı noktası civarında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve sonuç 4-1 olarak belirlendi.

Figueiredo’nun Şov Yaptığı Maç

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Joao Figueiredo, bu karşılaşmada hat trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Çorum FK ise mücadelede genç oyuncularıyla dikkat çekti. Özellikle 19 yaş altı takımdan oyuncuların forma giydiği maçta, teknik direktör Serkan Özbalta'nın soğuk algınlığı nedeniyle kulübede yer almadığı belirtildi. Çorum FK, karşılaşmayı yardımcı antrenör Can Güçer yönetiminde oynadı.