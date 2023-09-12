Başakşehir'de bir dönem sona erdi: Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra yeni teknik direktörlerini resmen açıkladı. Kulüp, Kayserispor'dan ayrılan deneyimli teknik adam Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Çağdaş Atan ile prensipte anlaşma sağlandığı ve 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de stadlarında düzenlenecek olan imza töreni ile bu anlaşmanın resmileştirileceği belirtildi. Aynı açıklamada, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da törende yer alacağı ifade edildi.





Çağdaş Atan, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı. Süper Lig'deki 40 maçta 16 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde eden Atan, yeni görevine Başakşehir'de başlamak için hazır görünüyor. Bu sezon Kayserispor ile ligde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek 6 puan topladı. Başakşehir, Çağdaş Atan ile yeni bir sayfa açmayı ve Süper Lig'deki performansını yükseltmeyi hedefliyor. Başarılar dileriz.