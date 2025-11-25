Başkan Akın: Balıkesir’i Sporun Merkezi Yapacağız

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin spora erişimini artırmak ve amatör kulüplere destek vermek amacıyla düzenlenen "Ayni-Nakdi Yardım Programı ve Okullara Spor Malzemesi Dağıtımı" törenine katıldı. Tören, Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene katılımcılar

Programa Başkan Akın’ın yanı sıra Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

75 milyon lira nakdi destek

Akın, amatör spor kulüplerine 75 milyon TL nakdi destek sağlandığını açıkladı. Akın, desteklerin artarak süreceğini vurgulayarak, "20 ilçemizde evlatlarımızın spora olan aşkı giderek artsın. Gerisini biz çözeriz. Gençlerimiz, sporu asla bırakmasın. Kötü alışkanlıklara asla bulaşmayın" dedi.

"Amacımız, 20 ilçede spora erişimi kolaylaştırmak"

Okullara spor malzemesi desteği verdiklerini belirten Akın, Altıeylül ve Karesi merkezli çalışmanın ardından il genelinde 20 ilçeyi kapsayacak dağıtımların devam edeceğini söyledi. Akın, dağıtım takvimini şu sözlerle paylaştı: "Çarşamba günü İvrindi, Balya’da, Havran, Burhaniye; perşembe günü Gömeç ve Ayvalık; Cuma günü Sındırgı ve Bigadiç; haftaya da Kepsut, Erdek, Dursunbey, Gönen, Susurluk ve Manyas’ta dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz."

380 amatör kulübe kapsamlı destek

Okullara yönelik desteğin yanı sıra 380 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardımlar sağlandığını belirten Akın, başarı elde eden sporcuları ödüllendiren Sporcu Ödül Yönetmeliğini hayata geçirdiklerini ifade etti. Akın, Türkiye, Balkan, Avrupa, Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda başarı gösteren sporcuların ödüllendirildiğini vurguladı.

Kapılarını gençlere açan tesisler

Akın, amatör kulüplerin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri şöyle sıraladı: Çamaşır Yıkama Merkezi ile kulüplere ücretsiz malzeme yıkama imkanı sağlandığını; Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerindeki 60 yatak kapasiteli sporcu konaklama binasının tamamlandığını belirtti. Ayrıca depoların spor salonlarına dönüştürülmesi için ihale sürecinin tamamlandığını ve yeni yıl ile birlikte salonların faaliyete geçeceğini söyledi. Bu salonlarda basketbol, voleybol, jimnastik, güreş, boks ve yakın dövüş gibi branşlarda antrenman imkânı sunulacağı bildirildi.

Akın, dağıtılan malzemelerin ve sunulan imkanların gençlere duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın sembolü olduğunu ifade etti: "Bugün dağıttığımız her malzeme, sporcularımıza ve gençlerimize sunduğumuz her imkân; gençlerimize duyduğumuz güvenin, geleceğe olan inancımızın bir sembolüdür".

Balıkesir, sporun merkezi olacak

Akın, vaatlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Ne söz verdiysek yaptık hemşehrim" dedi ve şunları ekledi: "Hiçbir bahaneye sığınmıyoruz. Sorunları çözüyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yerine getirmeye de devam edeceğiz. Balıkesir, Kuvayımilliye ruhuna yakışır şekilde birlik içinde büyüyecek; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlığında gelişecek; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı sporcularıyla, gençleriyle yükselecektir. Balıkesir’imizi hep birlikte sporun merkezi yapacağız."

Akın’a teşekkür

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Akın’a sağladığı destekler için teşekkür ederek, "Amatörlük zor iştir. Amatör yöneticiliği gönül işidir. Gönlü olmayan amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapamaz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a samimi davranışlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

