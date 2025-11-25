Başkan Ertuğrul Doğan’dan Edin Visca’ya geçmiş olsun ziyareti

Trabzonspor yönetiminden destek ziyaretleri sürüyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı bir operasyon geçiren futbolcu Edin Visca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Visca, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olmuştu. Başkan Doğan, ziyarette geçmiş olsun dileklerini iletti ve oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Doğan ayrıca tedavi sürecine ilişkin sağlık ekibinden detaylı bilgi aldı. Ziyaret sırasında Edin Visca, gösterilen ilgi ve destek için Başkan Ertuğrul Doğan’a teşekkür etti.

