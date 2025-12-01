Başkan Şerifoğulları: "Elazığspor’un Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Bucaspor 1928 maçı sonrası başkanın mesajı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bucaspor 1928 maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şerifoğulları mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elazığsporumuz için kenetlenme zamanı. Bu şehir, güçlenmeyi her zaman birlikte durarak başarmıştır. Elazığspor için ayrışmanın değil, yan yana durmanın vaktidir. Sahada mücadele eden futbolcularımızdan, özveriyle çalışan teknik kadromuza; gece gündüz emek veren yönetimimizden, her şartta desteğini esirgemeyen büyük taraftarımıza kadar herkes için söylemek istediğim şudur; bu değeri yaşatacak olan yine bizleriz. Elazığspor’un yanında olmaya, bu formaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Elazığ bir olursa, Elazığspor’un önünde duracak hiçbir güç yoktur"

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN ELAZIĞSPOR’LA İLGİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI