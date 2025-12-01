Başkan Şerifoğulları: 'Elazığspor’un Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'

Başkan Şerifoğulları, Bucaspor 1928 maçı sonrası Elazığspor’a destek çağrısı yaparak şehrin kenetlenmesi gerektiğini ve kulübün yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Şerifoğulları: "Elazığspor’un Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Bucaspor 1928 maçı sonrası başkanın mesajı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bucaspor 1928 maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şerifoğulları mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elazığsporumuz için kenetlenme zamanı. Bu şehir, güçlenmeyi her zaman birlikte durarak başarmıştır. Elazığspor için ayrışmanın değil, yan yana durmanın vaktidir. Sahada mücadele eden futbolcularımızdan, özveriyle çalışan teknik kadromuza; gece gündüz emek veren yönetimimizden, her şartta desteğini esirgemeyen büyük taraftarımıza kadar herkes için söylemek istediğim şudur; bu değeri yaşatacak olan yine bizleriz. Elazığspor’un yanında olmaya, bu formaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Elazığ bir olursa, Elazığspor’un önünde duracak hiçbir güç yoktur"

