Basketbol Avrupa Ligi'nde Lider İspanya: 14 Şampiyonlukla Zirvede

EMRE DOĞAN - 2025-2026 sezonu mücadelesinin yarın başlayacağı Basketbol Avrupa Ligi'nde en fazla şampiyonluğu İspanya ekipleri elde etti.

İspanya ve İtalya öne çıkıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanya temsilcileri 14 şampiyonlukla zirvede yer alırken, İtalya takımları da 13 kez kupanın sahibi oldu.

İspanya, son olarak 2022-2023 sezonunda Real Madrid ile şampiyonluk sevinci yaşadı. İtalya ise en son 2001'de Kinder Bologna ile kupayı müzesine götürmüştü.

Türk ekiplerinin Avrupa Ligi başarısı

Basketbol Avrupa Ligi'nde Türkiye temsilcileri toplamda 4 şampiyonluk kazandı. Bu başarıları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ikişer kez elde etti.

Fenerbahçe, Türkiye'ye organizasyonda ilk kupayı getiren ekip oldu; 2016-2017 sezonunda İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i, ardından Olympiakos'u mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Abu Dhabi'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce Panathinaikos'u, finalde Monaco'yu yenerek 8 yıl aradan sonra bir kez daha kupaya uzandı.

Anadolu Efes ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste şampiyonluğa ulaştı. 2020-2021'de Köln'deki Dörtlü Final'de önce CSKA Moskova'yı, finalde Barcelona'yı; 2021-2022'de Belgrad'daki Dörtlü Final'de ise önce Olympiakos, finalde Real Madrid'i mağlup ederek kupayı Türkiye'ye getirdi.

Yunanistan ve Rusya'nın durumu

Yunanistan temsilcileri organizasyonda 10 şampiyonluk kazandı. Bu sayının 7'sini Panathinaikos, 3'ünü ise Olympiakos elde etti. Panathinaikos son şampiyonluğunu 2023-2024 sezonu'nda, Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde kazandı.

Rusya ekipleri toplamda 8 şampiyonluk yaşadı; söz konusu tüm zaferler CSKA Moskova tarafından kazanıldı. Moskova temsilcisi son olarak 2018-2019 sezonunda kupanın sahibi oldu.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 14

İtalya: 13

Yunanistan: 10

Rusya: 8

İsrail: 6

Hırvatistan: 5

Türkiye: 4

Letonya: 3

Gürcistan: 1

Bosna Hersek: 1

Sırbistan: 1

Fransa: 1

Litvanya: 1

NOT: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde; Letonya ve Gürcistan ekipleri ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı ise elde ettiği 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.