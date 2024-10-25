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Basketbol Haftası: Maç Programı

Türkiye'nin basketbol liglerinde bu hafta önemli maçlar oynanacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:30
Basketbol Haftası: Maç Programı

Basketbol Haftası Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde beşinci ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sekizinci hafta maçları gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 13.00 - Yalovaspor Basketbol vs TOFAŞ (90. Yıl)
  • 15.30 - Aliağa Petkimspor vs Anadolu Efes (ENKA)
  • 18.00 - Beşiktaş Fibabanka vs Karşıyaka (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
  • 20.30 - Bahçeşehir Koleji vs Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

27 Ekim Pazar:

  • 13.00 - Bursaspor vs Türk Telekom (TOFAŞ)
  • 15.30 - Darüşşafaka Lassa vs Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
  • 18.00 - Mersinspor vs Manisa Basket (Servet Tazegül)
  • 20.30 - Galatasaray vs Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 15.00 - Fenerbahçe Opet vs OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.00 - Nesibe Aydın vs Danilos Pizza (TOBB ETÜ)
  • 17.00 - ÇBK Mersin vs BOTAŞ (Servet Tazegül)

27 Ekim Pazar:

  • 14.00 - Emlak Konut vs Beşiktaş (Ahmet Cömert)
  • 15.00 - Melikgazi Kayseri Basketbol vs İlkem Yapı Tarsusspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
  • 16.00 - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol vs Galatasaray Çağdaş Faktoring (Bodrum)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

  • 18.00 - OGM Ormanspor vs Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)

Yarın:

  • 13.45 - Gaziantep Basketbol vs Pizzabulls CO Basket (Karataş Şahinbey)
  • 14.00 - Esenler Erokspor vs Çağdaş Bodrumspor (Ahmet Cömert)
  • 16.00 - Finalspor vs Haremspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
  • 17.00 - Çayırova Belediyespor vs Fenerbahçe Koleji Novotel (Çayırova)

27 Ekim Pazar:

  • 15.30 - Carpartner TED Ankara Kolejliler vs Trabzonspor (Gölbaşı)
  • 17.00 - Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol vs Konya Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
  • 18.30 - İstanbul Ankaspor vs Kapaklıspor (Ahmet Cömert)

28 Ekim Pazartesi:

  • 17.00 - iLab Basketbol vs MKE Ankaragücü İkon Menkul (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

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