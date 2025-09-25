Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 13 Salon, Sinan Erdem 16.000'le Zirvede

Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 13 salon, Sinan Erdem öne çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu karşılaşmaları 13 farklı salonda oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu, 16.000 koltuk kapasiteleriyle ligde en fazla seyirci alabilen salon olarak öne çıkıyor; bu salonda Bahçeşehir Koleji ile Esenler Erokspor maçlarını oynayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu, Türkiye'nin en büyük spor salonu olarak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçlarına, THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ve 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçlarına ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarını da 16.000 seyirci kapasiteli bu salonda oynayacak. Ligin yeni takımlarından Esenler Erokspor da 2025-2026 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda iç saha karşılaşmalarını oynayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, seyirci kapasitesi sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Beko müsabakalarını burada oynayacak; salonun kapasitesi 12.687.

Anadolu Efes ve Galatasaray Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde

Anadolu Efes ile Galatasaray MCT Technic, bu sezon da maçlarını yeni hizmete giren Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak. Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekip hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki karşılaşmalarını geçen sezon olduğu gibi 10.000 seyirci kapasiteli salonda yapacak.

Beşiktaş GAİN, Akatlar'da

Beşiktaş GAİN, 2025-2026 sezonunda maçlarını Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde (2.890 kişi) oynayacak. Siyah-beyazlılar geçen sezon bazı derbilerde Sinan Erdem Spor Salonu ve Basketbol Gelişim Merkezi'ni tercih ederken, kalan karşılaşmalarını GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

Trabzonspor Hayri Gür'de

Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra dönen Trabzonspor, maçlarını Hayri Gür Spor Salonu'nda oynayacak. Bordo-mavililer sezon boyunca rakiplerini 7.500 kişilik salonda ağırlayacak. Hayri Gür, ligde en yüksek kapasiteye sahip beşinci salon olarak dikkat çekiyor.

En az kapasiteli salonlar

Ligde en düşük seyirci kapasitelerine sahip salonlar Gazanfer Bilge ve ENKA Spor Salonu olarak öne çıkıyor. Onvo Büyükçekmece Basketbol'un iç saha maçlarını oynayacağı Gazanfer Bilge ile Aliağa Petkimspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ENKA, her biri 2.500 kişilik kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor — Sinan Erdem: 16.000

Fenerbahçe Beko — Ülker Spor ve Etkinlik: 12.687

Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic — Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi: 10.000

Türk Telekom — Ankara: 9.984

Trabzonspor — Hayri Gür: 7.500

Mersinspor — Servet Tazegül: 6.499

TOFAŞ, Bursaspor Basketbol — TOFAŞ: 5.750

Karşıyaka — Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka: 4.800

Manisa Basket — Muradiye: 3.500

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket — Pamukkale Üniversitesi: 3.490

Beşiktaş GAİN — Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi: 2.890

Onvo Büyükçekmece Basketbol — Gazanfer Bilge: 2.500

Aliağa Petkimspor — ENKA: 2.500

Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.