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Basketbolda 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı

37. Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi antrenörler ve oyuncular, hedeflerini açıkladı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında zorlu bir mücadele bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:34
Basketbolda 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı

37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Beklentiler

İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, basketbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun başantrenörleri, basın toplantısında maçla ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Anadolu Efes’in Hedefi Kupayı Kazanmak

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, yaptığı açıklamada, "Bu önemli kupayı kazanmak istiyoruz. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takımla karşılaşacağız ve yüksek seviyeye çıkmalıyız. Bu kupayı kazanmak, taraftarımızı mutlu etmek için hedefimiz olacak," ifadelerini kullandı.

Rodrigue Beaubois'tan Değerlendirme

Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois, yarınki maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Harika bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bu maça iyi hazırlanıyoruz ve kupayı kazanma hedefindeyiz," dedi.

Fenerbahçe Beko'nun Durumu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise, "Basketbol camiasının böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bu karşılaşma, sezonun başında nerede olduğumuzu görmek açısından önemli," dedi.

Fenerbahçe Oyuncusu Melih Mahmutoğlu'ndan Açıklamalar

Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu ise, "Eski Abdi İpekçi Salonu'nu görmek heyecan verici. Salon harika bir hale geldi. Sezon boyunca harika bir atmosfer olacağı kesin. Kupayı kazanarak sezona iyi başlamak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Her iki takım için de zorlu geçmesi beklenen bu maç, basketbolseverlerin büyük ilgisini çekecek.

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