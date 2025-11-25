Battalgazi'de 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası Sona Erdi

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Bilardo Federasyonu Malatya İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvasının final müsabakaları tamamlandı. Yoğun katılımla takip edilen turnuva, renkli ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Dereceler ve Ödül Töreni

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada Aykut Ertunç birinci, Erkan Aktı ikinci olurken; üçüncülük derecesi Murat Kaya ve Hasan Bozbay arasında paylaşıldı.

Finalin ardından düzenlenen ödül törenine İsmet Sarıgül ve Muammer Zafer (Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları) ile Çağrı Karadoğan (AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı) katıldı. Protokol üyeleri dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalya ve hediyelerini takdim etti.

Gelecek Etkinlikler

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bilardo başta olmak üzere çok sayıda branşta etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Turnuva, hem sporcular hem de katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

