BAXI Manresa, Aliağa Petkimspor'u 96-87 Yendi

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'nde HEYECAN DOLU MAÇ

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu K Grubu'ndaki ilk hafta karşılaşmasında, Aliağa Petkimspor İspanyol ekibi BAXI Manresa ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan bu zorlu mücadele, BAXI Manresa'nın 96-87'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç boyunca her iki takım da yüksek bir tempoda mücadele ederken, ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu sayılarla galibiyeti elde etti.

Aliağa Petkimspor, turnuvada daha iyi bir performans sergilemek amacıyla önümüzdeki maçlarına odaklanacak. Bu sonuç, K Grubu'ndaki rekabetin ne kadar çetin geçeceğini de gözler önüne serdi.