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Bayern Münih'te ortalık karıştı: 'Kovun' dedi!

Bayern Münih'te Thomas Tuchel krizi derinleşiyor! Lazio mağlubiyeti ve Sacha Boey tercihi tartışmalara neden oldu. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 15.02.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:18
Bayern Münih'te ortalık karıştı: 'Kovun' dedi!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Maçta 10 kişi kalan Bayern, aynı zamanda yeni transfer Sacha Boey'i sahaya sürmeyerek taraftarlar arasında eleştirilere neden oldu. Alman devi, Bundesliga'da da Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilerek ligdeki şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almıştı.

Thomas Tuchel, özellikle Sacha Boey'nin tercih edilmemesi ve takımın aldığı mağlubiyetle büyük bir baskı altında. Tuchel'e yönelik sosyal medyada yapılan sert eleştiriler arasında, "Hemen gönderin" şeklindeki talepler öne çıkıyor. Ayrıca bazı taraftarlar, Boey'in Tuchel yüzünden Fransa Milli Takımı'na seçilmeme riski olduğunu iddia ediyor.

thomas tuchel

Alman basını da Tuchel'i sert bir şekilde eleştiriyor. Lazio mağlubiyetinin ardından, Leverkusen'in ardından yaşanan bu ikinci yenilginin "büyük bir hezimet" olarak nitelendirildiği belirtiliyor. Haberlerde, Tuchel'in Bayern Münih'i krizden çıkaracak özgüvene sahip olup olmadığına dair soruların arttığı vurgulanıyor.

Tuchel'in istifa sorularına yanıt vermemesi de gündemde. Bild gazetesi, "Bay Tuchel, işinizi kaybetmekten endişe ediyor musunuz?" başlıklı haberinde, Tuchel'in istifa sorusuna cevap vermediğini ve krizle ilgili konuşmaktan kaçındığını belirtiyor. FC Bayern için Tuchel'in hala doğru teknik direktör olup olmadığı konusundaki belirsizlik, hem taraftarlar hem de medya tarafından gittikçe artan bir baskıya dönüşüyor.

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