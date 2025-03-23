Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yönetimine Seçildi

Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği'nin yönetimine seçilerek Türk triatlonuna uluslararası alanda büyük bir saygınlık kazandırdı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:50
Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yönetimine Seçildi

Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği Yönetimine Seçildi

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği'nin yönetimine seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, 42 ülkeden katılımcıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Birliği Genel Kurulu'nda, Marc D’hoog (Lüksemburg) başkanlığa seçildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliği için yüksek oy alan Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği'nin yöneticisi oldu. Yeni dönemde Avrupa Triatlon Birliği Gelişim Komitesi'ne Onur Aydemir, Teknik Komite'ye ise Mustafa Şirin seçildi.

Türk Triatlonu için Tarihi bir Seçim

Yalçınkaya, Türk triatlonunun uluslararası arenada ne kadar büyük bir saygınlık kazandığını bu seçimle bir kez daha gösterdiklerini ifade etti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Birliği Genel Kurulu'nu en iyi şekilde düzenlediklerini belirten Yalçınkaya, "Türk triatlonu için de tarihi bir seçim oldu. Tarihte ilk kez Avrupa Triatlon Birliği'nin hem yönetim kuruluna hem gelişim komitesine hem de teknik komitesine girdik. Bu bir ilk. Yönetim dışındaki bu iki komite çok etkin kurullar. Uluslararası anlamda saygınlığımızın ne kadar arttığını görmüş olduk. Bu da bizi oldukça mutlu etti." diye konuştu.

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