Bedensel Engelli Basketbolcu İlker Eker, Yeniden Sahalarda Olmak İstiyor

İlker Eker'in Basketbol Hayali

Hatay'da 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, kapanma kararı aldı. Takımın 31 yaşındaki oyuncusu İlker Eker, yaşanan bu zorlu dönemin ardından yeniden sahalara çıkma hayalini kuruyor.

Hatay Basketbol Takımının Kapanışı ve Etkileri

Kahramanmaraş merkezli depremler, takımı 2023'te 1. Lig'in 5. sırasında bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nı büyük ölçüde etkiledi. Bu trajedi sırasında, takımdan Murat İçel gibi bir arkadaşını kaybeden İlker, bu kaybın duygusal fırtınasını yaşadığını açıkladı.

“Hayalimiz Süper Lig'de Oynamaktı”

İlker Eker, doğuştan bedensel engelli olarak 12 yaşından bu yana basketbol ile hayatına yön verdiğini vurguladı. 3 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'na katıldığını dile getirerek, bu süreçte önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. İlker, depremlerden önceki sürecin çok verimli geçtiğini ve takımının Süper Lig hedefinin bulunması ile ilgili umutlarının yüksek olduğunu ifade etti.

“Deprem olmasaydı belki Süper Lig'de oynayacaktık. Hayalimiz bu yöndeydi ve kaybettiğimiz arkadaşımızla birlikte büyük bir acı yaşadık,” diyen İlker, mevcut durumdan sonra takımın dağılmış olmasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor'un şu an hiçbir branşının olmadığını belirterek, gelecekte bu durumun değişeceğine inandığını kaydetti.

Antremanlar ve Umut

İlker Eker, şu anda İskenderun Gençlik Merkezi'nde çalıştığını ve deprem sonrası yeniden sahalara dönebilme umuduyla bireysel antrenmanlarına devam ettiğini de sözlerine ekledi. İlker, Hatay'ın toparlanması ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanının desteği ile takımın yeniden faaliyete geçeceği ve eski günlerine döneceği inancını taşımakta.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden takımı kapanan 31 yaşındaki İlker Eker, yeniden sahalara çıkmanın hayalini kuruyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden takımı kapanan 31 yaşındaki İlker Eker, yeniden sahalara çıkmanın hayalini kuruyor.