Begüm Tunçbilek, eksi 54 kg'de Türkiye Şampiyonu

Sakarya’da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası’nda Eskişehirli Begüm Tunçbilek, eksi 54 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:25
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:25
Eskişehirli sporcu Begüm Tunçbilek, Sakarya’da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonasında eksi 54 kg kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuva Detayları

Sakarya ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 2013 doğumlu Begüm Tunçbilek, katıldığı kategoride sergilediği performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir'e Gurur

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından olan Begüm Tunçbilek’in kürsünün en üst basamağına çıkarak elde ettiği bu derece, hem Eskişehir spor camiasını hem de ailesini gururlandırdı.

SAKARYA’DA DÜZENLENEN SPOR TOTO YILDIZLAR LİGİ KARATE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ SPORCU BEGÜM TUNÇBİLEK,-54 KG KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

