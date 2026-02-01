Begüm Tunçbilek, eksi 54 kg'de Türkiye Şampiyonu

Eskişehirli sporcu Begüm Tunçbilek, Sakarya’da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonasında eksi 54 kg kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuva Detayları

Sakarya ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 2013 doğumlu Begüm Tunçbilek, katıldığı kategoride sergilediği performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir'e Gurur

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından olan Begüm Tunçbilek’in kürsünün en üst basamağına çıkarak elde ettiği bu derece, hem Eskişehir spor camiasını hem de ailesini gururlandırdı.

