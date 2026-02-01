Çorluspor 1947, Polatlı 1926'yı 4-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü

Çorluspor 1947, Polatlı 1926'yı 4-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta karşılaşmasında Çorluspor 1947, konuk ekip Polatlı 1926'yı farklı skorla devirdi. Çorlu General Basri Saran Stadyumunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle maça hızlı başladı ve karşılaşmayı baştan sona üstün götürdü.

Maç Detayları

Hakem üçlüsü Mustafa Hakan Belder, Selim Göksu ve Hakan Furkan Tiraki'nin yönettiği maç, soğuk hava, zaman zaman artan rüzgâr ve yoğun yağmur altında oynandı. İlk yarının sonlarına doğru üstünlüğünü perçinleyen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Gol perdesini 35. dakikada Mohamed Khalil açarken, ilk yarının bitimine yakın 45. dakikada Hasan Gündoğdu skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Çorluspor 1947, 69. dakikada Ferit Özler ve 83. dakikada Koray Yağcı ile farkı dörde çıkardı ve müsabakayı 4-0'lık net bir skorla kazandı.

Lig Tablosuna Etkisi

Bu galibiyetle Çorluspor 1947, 3 puanın sahibi oldu ve 19 maç sonunda topladığı 37 puan ile liderin sadece 1 puan uzağında 3. sıraya yerleşti.

Gelecek Maç

Çorluspor 1947, gelecek hafta deplasmanda Ankara temsilcisi Etimesgut takımı ile karşı karşıya gelecek.

