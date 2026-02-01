Fenerbahçe'den Çifte Derbi Zaferi: Galatasaray'a Hem Potada Hem Filede

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 75-70 ve Sultanlar Ligi'nde 3-0'lık setlerle Galatasaray'ı yenerek iki branşta da galip geldi.

Fenerbahçe, bugün oynanan derbilerde hem potada hem filede rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek iki branşta da üstünlüğünü gösterdi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Ev sahibi ekip parkeden 75-70’lik skorla galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ev sahibinde Olcay Çakır Turgut kaydettiği 13 sayıyla takımın skoreri olurken, Kayla McBride 12, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert ise 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Galatasaray ligde üçüncü mağlubiyetini alırken, ezeli rakipler arasında oynanan 3 maçı da (2’si lig, 1’i Türkiye Kupası) Fenerbahçe kazandı.

Sultanlar Ligi

Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup ederek ligdeki 16. galibiyetini elde etti.

Derbiyi setlerde 19-25, 13-25, 23-25’lik skorlarla kazanan sarı-lacivertlilerde Arina Fedorovtseva 18 sayıyla maçın skoreri oldu. Hande Baladın ve Ana Cristina De Souza ise 13’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

